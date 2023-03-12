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51 минуту назад

Россиянам рассказали о возможности увидеть в марте планеты невооруженным глазом

Газета.Ruиещё 4

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила РИА Новости, что в марте ожидается редкое небесное явление — присутствие сразу нескольких планет, видимых невооруженным глазом.

Россиянам рассказали о возможности увидеть в марте планеты невооруженным глазом
Фото: JAXA/ISAS/DARTS/Damia BouicJAXA/ISAS/DARTS/Damia Bouic

Она отметила, что вечерами Венера будет сиять над западным горизонтом. Ее можно будет увидеть в ясную погоду, при этом 24 марта эта планета и Луна пройдут рядом друг с другом. Кроме того, вечером и ночью в созвездиях Тельца и Близнецов над горизонтом можно будет увидеть Марс. Также по вечерам на западном горизонте можно наблюдать Юпитер, но непродолжительное время. Отмечается, что Уран и Нептун также будут находиться над горизонтом, однако без телескопа их не удастся увидеть.

Ранее астрономы предложили новую гипотезу формирования Земли.

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