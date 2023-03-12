Россиянам рассказали о возможности увидеть в марте планеты невооруженным глазом

Она отметила, что вечерами Венера будет сиять над западным горизонтом. Ее можно будет увидеть в ясную погоду, при этом 24 марта эта планета и Луна пройдут рядом друг с другом. Кроме того, вечером и ночью в созвездиях Тельца и Близнецов над горизонтом можно будет увидеть Марс. Также по вечерам на западном горизонте можно наблюдать Юпитер, но непродолжительное время. Отмечается, что Уран и Нептун также будут находиться над горизонтом, однако без телескопа их не удастся увидеть.