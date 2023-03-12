Разработана первая в мире мРНК-вакцина против смертельных бактерий

Специалисты из Тель-Авивского университета и Израильского института биологических исследований разработали первую в мире вакцину на платформе мРНК, которая на 100 процентов эффективна против смертельных бактерий. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

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Ранее считалось, что мРНК-вакцины, например, прививки против COVID-19, могут использоваться для защиты от вирусов, но не против бактерий. Принцип этой платформы заключается в синтезировании частиц вируса в лабораториях, а затем их упаковка в липидные наночастицы. Попадая в организм, эти частицы связываются с клетками человека и продуцируют вирусные белки. Иммунная система в этот момент знакомится с вирусом и в случае попадания в организм настоящего патогена становится готовой к борьбе.

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Большим преимуществом этих вакцин, помимо их эффективности, является возможность разрабатывать их очень быстро: после публикации генетической последовательности вируса SARS-CoV2 потребовалось всего 63 дня, чтобы начать первое клиническое испытание.

Однако с бактериями этот принцип теоретически не работал, поскольку им не нужны клетки хозяина для производства собственных белков. При этом из-за разной эволюции людей и бактерий белки, вырабатываемые в микроорганизмах, могут существенно отличаться от белков, вырабатываемых в клетках человека, даже если они основаны на той же генетической последовательности.

Чтобы решить эту проблему, авторы разработали уникальные методы секреции бактериальных белков. Результаты показали выраженный иммунный ответ на животной модели: иммунная система идентифицировала белки в вакцине как иммуногенные бактериальные белки. Чтобы повысить стабильность бактериального белка и добиться того, чтобы он не распадался слишком быстро внутри организма, ученые добавили в вакцину часть человеческого белка.