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22 минуты назад

Учёные: микробы могут предотвратить конфликты по всему миру

Ferra.ru

По мнению группы микробиологов, микроорганизмы должны стать «оружием», чтобы предотвратить конфликты по всему миру.

Учёные: микробы могут предотвратить конфликты по всему миру
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В новой научной статье описываются способы использования микробов для решения глобальных и локальных проблем, которые в противном случае могли бы привести к конфликту. Авторы также говорят, что на сегодняшний день эти ресурсы используются недостаточно.

Профессор Кеннет Тиммис пояснил, что во всём мире дефицит в основных ресурсах, таких как питьевая вода, здоровое питание, доступ к базовому здравоохранению и чистая окружающая среда, может привести к конкуренции между народами. В некоторых случаях могут вспыхнуть конфликты. «Существует настоятельная необходимость уменьшить такой дефицит, выровнять и обеспечить основные ресурсы для всех народов... Существует широкий спектр мощных микробных технологий, которые могут обеспечить или способствовать предоставлению таких ресурсов и услуг, но развёртывание таких технологий серьёзно недоиспользуется», — сказал профессор Тиммис.

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