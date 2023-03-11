Учёные: микробы могут предотвратить конфликты по всему миру

В новой научной статье описываются способы использования микробов для решения глобальных и локальных проблем, которые в противном случае могли бы привести к конфликту. Авторы также говорят, что на сегодняшний день эти ресурсы используются недостаточно.

Профессор Кеннет Тиммис пояснил, что во всём мире дефицит в основных ресурсах, таких как питьевая вода, здоровое питание, доступ к базовому здравоохранению и чистая окружающая среда, может привести к конкуренции между народами. В некоторых случаях могут вспыхнуть конфликты. «Существует настоятельная необходимость уменьшить такой дефицит, выровнять и обеспечить основные ресурсы для всех народов... Существует широкий спектр мощных микробных технологий, которые могут обеспечить или способствовать предоставлению таких ресурсов и услуг, но развёртывание таких технологий серьёзно недоиспользуется», — сказал профессор Тиммис.