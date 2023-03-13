Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Horus-2

Китай в понедельник успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Horus-2. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен при помощи ракеты CZ-2C в 12:02 по пекинскому времени (07:02 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 466-м для носителей этой серии.

24 февраля КНР вывела на орбиту Horus-1, который вместе с одноименными космическими аппаратами сформирует группировку спутников. Они созданы Китайской академией космических технологий при взаимодействии с Египетским космическим агентством.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР.