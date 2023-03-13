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54 минуты назад

Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Horus-2

ТАССиещё 2

Китай в понедельник успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Horus-2. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Horus-2
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен при помощи ракеты CZ-2C в 12:02 по пекинскому времени (07:02 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 466-м для носителей этой серии.

24 февраля КНР вывела на орбиту Horus-1, который вместе с одноименными космическими аппаратами сформирует группировку спутников. Они созданы Китайской академией космических технологий при взаимодействии с Египетским космическим агентством.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд. По данному показателю за указанный период он занял второе место после США.

Наука и техника,Роскосмос,
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