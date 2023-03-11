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47 минут назад

Названы лучшие смартфоны для фото и видео стоимостью до $500

Газета.Ru

Портал Gizchina составил список из 10 лучших смартфонов, предназначенных для фото- и видеосъемки, стоимость которых не превышает $500.

Названы лучшие смартфоны для фото и видео стоимостью до $500
Фото: gizchina.comgizchina.com

На первом месте оказался Redmi Note 11 Pro+, получивший основной модуль с разрешением 108 Мп, дополненный широкоугольным объективом на 8 Мп и макромодулем с разрешением 2 Мп. Смартфон также оснащен фронтальной камерой на 16 Мп.

Следом за ним идет Google Pixel 6 — флагманский смартфон Google 2021-2022 годов. В свое время многие журналисты и блогеры называли эту модель лучшей в своей ценовой категории благодаря основной камере на 50 Мп и ультраширокоугольному сенсору с разрешением 12 Мп. На передней панели смартфона установлена 8-мегапиксельная селфи-камера.

Тройку лидеров замыкает Samsung Galaxy A53 5G, который позволяет делать качественные снимки с помощью 64-мегапиксельной камеры с оптической стабилизацией. Смартфон может похвастаться наличием 12-мегапиксельной ультраширокоугольной камеры и макромодуля с разрешением 5 Мп. Спереди в Galaxy A53 установлена фронтальная камера с разрешением 32 Мп.

Назван способ ускорить работу смартфона

В список также попали OnePlus 9, Xiaomi 12, Pixel 6a, Oppo Find X3 Neo, Honor 50, OnePlus Nord 2T и iPhone SE 2022 года.

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