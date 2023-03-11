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13 минут назад

Стало известно о вероятном падении астероида на Землю в 2046 году

Lenta.ruиещё 1

Астероид размером с Пизанскую башню может столкнуться с Землей в 2046 году, сообщили в NASA.

NASA: астероид DW 2023 может столкнуться с Землей в 2046 году
Фото: UnsplashUnsplash

DW 2023 — так обозначили объект, замеченный 28 февраля и превышающий размеры Челябинского метеорита в два раза. Вероятность его падения к февралю 2046 года оценивают как 1 к 560.

Место падения астероида точно определить пока не удалось: зона вероятного столкновения простирается от Индийского до Тихого океана и от западного до восточного побережья США.

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Ранее международная группа ученых опубликовала несколько статьей в журнале Nature, в которых подробно описали результаты миссии Deep Impact по отклонению астероида с прежней орбиты с помощью космического корабля DART. Согласно выводам специалистов, это является жизнеспособной стратегией по защите Земли от крупных небесных тел.

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