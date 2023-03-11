Новый iPhone 14 Plus в желтом цвете показали на видео

Популярный техноблогер Маркес Браунли, известный также как MKBHD, показал представленный 7 марта желтый iPhone 14 Plus в своем новом видео.

Фото: Sebastian Ng/Global Look Press Sebastian Ng/Global Look Press

По словам блогера, смартфон получился бледно-желтого оттенка. Браунли сравнил iPhone 14 Plus с желтым iPhone Xr, с проездной картой метро Нью-Йорка и даже с бананом, который на фоне смартфона выглядит более темным.

"Единственная часть смартфона, которая выглядит темной - это боковые грани, которые немного ближе к золотому оттенку", - заявил MKBHD.

Во всем остальном iPhone 14 и 14 Plus в желтом цветах не отличаются от других моделей линейки, представленных в сентябре 2022 года. Apple, как правило, выпускает свои смартфоны в новый расцветках весной, чтобы увеличить продажи в середине цикла устройства. iPhone 14 Plus - это первый номерной смартфон Apple, получивший 6,7-дюймовый экран.

Ранее с такой диагональю выпускались лишь версии Pro, а вместо Plus предлагались модели iPhone mini с экраном на 5,4 дюйма.