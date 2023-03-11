Как "выжать максимум" из дисплея Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra - один из лучших смартфонов на данный момент с отличным дисплеем WQHD+. Но по умолчанию некоторые его функции отключены. Что сделать, чтобы “выжать максимум” из него – объяснило издание 9to5Google. Ну а мы, по классике, делимся удобными выжимками из статьи.
Galaxy S23 Ultra работает на новейшем Snapdragon 8 Gen 2,, оснащен камерой с разрешением 200 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Помимо этого, S23 Ultra также оснащен дисплеем, способным достигать разрешения 3088 x 1440, которое Samsung классифицирует как WQHD+. Другим важным аспектом дисплея является пиковая частота обновления, которая составляет 120 Гц. И эта частота адаптивна: телефон использует все 120 кадров/с тогда, когда это необходимо.
Так как же настроить S23 Ultra на разрешение 3088 x 1440, учитывая что сам смартфон “настаивает” на использовании вместо WQHD+ обычного FHD+? Тут все просто:
Перейдите в настройки. Найдите и выберите пункт “Дисплей”. Прокрутите и выберите пункт “Разрешение экрана”. Выберите WQHD+.
Но учитывайте, что выбор самого высокого разрешения может негативно сказаться на батарее, снизив время автономной работы.
А вот адаптивная частота обновления на Galaxy S23 Ultra по умолчанию установлена на самое высокое значение. Можно его снизить до 60, что особенно полезно, если вы не ощущаете особой разницы в 120 и 60 кадров в секунду. К тому же вы сэкономите немного времени автономной работы (полезно для режима WQHD+). Эти настройки вы можете также в настройках дисплея, примерный “путь” мы писали выше.