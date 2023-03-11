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28 минут назад

На Ставрополье обнаружили курган с артефактами возрастом пять тысяч лет

Российская Газета

В селе Безопасном Труновского муниципального округа Ставрополья газовики во время работ обнаружили древний курган со множеством захоронений. На место вызвали археологов, которые определили возраст объекта - больше пяти тысяч лет. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Газпром".

На Ставрополье обнаружили курган с артефактами возрастом пять тысяч лет
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Раскопки на месте кургана завершили в начале марта. Специалистам удалось найти множество артефактов разных исторических периодов: посуду, наконечники стрел, бронзовый нож, украшения, застежки для одежды и другие.

Самое раннее погребение в кургане относится к ямной культуре, которая охватывала территорию между Черным и Каспийским морями в период от 36 до 23 веков до нашей эры. Также здесь обнаружили захоронения сарматского периода и Большой Ногайской орды - последним не более 500 лет.

- Любой курган уникален, всегда есть загадка, мы до последнего момента не знаем, что обнаружим. На Ставрополье такие места распространены. Любая находка несет ценность для науки. В отсутствие письменных источников многослойные курганные захоронения помогают выстроить хронологическую цепочку заселения региона, его историческое развитие, - отметила руководитель археологических работ, специалист ООО "Георесурс-КБ" Оксана Сергеева.

Найденные артефакты передали в краеведческий музей. Их изучат историки, после чего находки выставят в качестве экспонатов.

Наука и техника,Газпром,
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