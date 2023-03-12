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53 минуты назад

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной приводнился у побережья США

Газета.Ruиещё 5

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида. Трансляция велась на сайте NASA.

Корабль Crew Dragon с россиянкой приводнился у побережья США
Фото: РоскосмосРоскосмос

На борту корабля на землю вернулась россиянка Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Первый этап реабилитации после полета Кикиной пройдет в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне.

Ранее сообщалось, что NASA рассчитывает на продолжение программы перекрестных полетов с Россией.

Crew Dragon стартовал к МКС с космодрома в космическом центре Кеннеди (штат Флорида) 5 октября. а следующий день он состыковался с орбитальной станцией.

Наука и техника,Анна Кикина,SpaceX,NASA,
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