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59 минут назад

"Ъ": в РФ создают систему отслеживания диких животных с помощью искусственного интеллекта

Газета.Ru

В России разрабатывают систему распознавания диких животных на основе искусственного интеллекта, первое тестирование системы планируется в апреле этого года. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

В РФ отследят диких животных с помощью искусственного интеллекта
Фото: RMG NEWSRMG NEWS

Разработку ведет компания NtechLab, которая совместно с Юганским заповедником, заповедником Малая Сосьва и с детским технопарком "Кванториум" в Нефтеюганске интегрировала в систему видео с медведями, пишет газета. В компании объяснили, что на основании этой базы система будет отличать приближающегося к населенному пункту медведя от любого другого объекта и отправлять уведомление работникам заповедника, которые затем смогут отогнать его на безопасную территорию без вреда для него.

Первое тестирование планируется в апреле в поселке Пионерский рядом с городом Югорском, начало коммерческой эксплуатации же запланировано на 2024 год. Разработчик системы также планирует интегрировать в нее распознавание других животных. По словам специалистов, подобная система может быть актуальна для Забайкальского и Камчатского краев, республик Коми и Хакасии и даже для Ленинградской области, где зимой фиксировались выходы диких животных в населенные пункты. Обучить нейросети распознавать животных несложно, отмечает директор по работе с партнерами "РекФэйсис" Ирина Остроухова, при этом она указала на сопоставимость затрат и эффективности подобных систем, так как, чтобы закрыть весь периметр населенного пункта, может потребоваться большое количество камер. В Минприроды сообщили изданию, что поддерживают "минимизацию возможных конфликтных ситуаций животных с человеком", однако про проект диких животных с помощью нейросети не слышали.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" внедрит нейросети в обработку данных сейсморазведки.

Наука и техника,Роснефть,
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