США и Индия подписали меморандум о взаимопонимании по полупроводникам

По ее свидетельству, документ формирует механизм сотрудничества между двумя странами "по [обеспечению] устойчивости цепочек поставок полупроводников и [их] диверсификации". Меморандум о партнерстве нацелен на то, чтобы создавать дополнительные благоприятные экономические возможности для США и Индии, он представляет собой "значительный шаг в координации" национальных программ, призванных способствовать наращиванию производства полупроводников, отметила Раймондо. С ее точки зрения, нынешние договоренности будут в том числе содействовать проведению в Индии и США научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, "развитию талантов и навыков" персонала.