Пользователям WhatsApp рассказали о новой опции

В данный момент, если в групповой чат пишет неизвестный пользователь, то WhatsApp отображает только его номер. Но с новым обновлением вместо номера будет показано имя неизвестного абонента. Такое нововведение должно упростить распознавание собеседников и их сообщений без необходимости отдельно сохранять каждый контакт. При этом номера таких абонентов всё ещё будут доступны для просмотра.