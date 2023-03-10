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36 минут назад

WABetaInfo: в WhatsApp появится новая опция

Елена Прошина

Портал WABetaInfo сообщает, что в мессенджере WhatsApp появится возможность видеть имена пользователей неизвестных номеров, которые пишут в общие чаты.

Пользователям WhatsApp рассказали о новой опции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В данный момент, если в групповой чат пишет неизвестный пользователь, то WhatsApp отображает только его номер. Но с новым обновлением вместо номера будет показано имя неизвестного абонента. Такое нововведение должно упростить распознавание собеседников и их сообщений без необходимости отдельно сохранять каждый контакт. При этом номера таких абонентов всё ещё будут доступны для просмотра.

Сейчас нововведение находится на стадии разработки. Когда выйдет обновление с этой функцией, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что в WhatsApp также добавят возможность самоудаления из общих чатов.

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