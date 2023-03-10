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33 минуты назад

Ошибка в работе камеры Pixel 7 и Pixel 7 Pro не позволяет сохранять некоторые фотографии

Газета.Ru

Ошибка в приложении «Камера» на смартфонах Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro не позволяет некоторым пользователям сохранять фотографии, сделанные в режиме макро при низком уровне освещения. Об этом сообщает издание 9To5Google, ссылаясь на ряд жалоб, опубликованных на форуме Reddit.

В смартфонах Google нашли раздражающий баг камеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что характерной особенностью бага является активация вспышки. Если снимать объекты с близкого расстояния без подсветки, то проблема не проявляется.

Один из пользователей Reddit опубликовал видео, на котором зафиксирован баг. Сначала он наводит объектив на стену, делает снимок, и смартфон сохраняет его в галерею. Затем пользователь снимает внутренности системного блока своего ПК, срабатывает затвор, происходит загрузка, но снимок не отправляется в галерею.

Что является причиной проблемы, достоверно неизвестно. Однако анализ лога операционной системы одного из пользователей показал, что ошибка происходит именно в работе приложения «Камера». Считается, что сбой вызывает некорректная работа алгоритма HDR.

Автор 9To5Google пытался спровоцировать баг на своих смартфонах Pixel 7 и Pixel 7 Pro, но у него не получилось. Исходя из своего опыта он предположил, что проблема не носит массовый характер.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в Нью-Йоркском метро был сфотографирован прототип складного смартфона Google Pixel Fold.

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