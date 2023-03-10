В сети появилась первая фотография нового складного смартфона Motorola

Журналисты опубликовали первый снимок, на котором запечатлен новый смартфон компании Lenovo – Motorola Razr 2023. Об этом сообщает издание GizmoChina.

На фотографии изображена новинка, повернутая экраном вниз. Это позволяет понять, что корпус смартфона будет фактически двухцветным: низ – розовый, верх – глянцево-черный.

За черноту верхней половины ответственен выключенный внешний AMOLED-экран. Судя по всему, он занимает всю поверхность крышки и имеет три выреза под основную двойную камеру и вспышку.

Основной цвет смартфона (в случае с обсуждаемой фотографией – розовый), будет распространяться на рамки устройства, а также на клавиши питания и регулировки громкости. Стоит отметить, что розовый цвет изначально присутствовал в оригинальной линейке мобильных телефонов Razr и является для серии классическим.

Когда именно Lenovo представит новую «раскладушку», не сообщается. Предыдущие слухи указывают на то, что случиться это может 1 июня 2023 года.