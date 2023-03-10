США запланировали затопить МКС без участия России

Соединенные Штаты в проект бюджета на следующий год заложили средства на создание тягача, который понадобится для затопления Международной космической станции (МКС). Соответствующий проект бюджета на фискальный 2024 год опубликован на сайте Белого дома.
В графе о космических проектах указано, что США необходимо подготовиться к безопасному затоплению МКС, а для этого сначала вывести ее с орбиты, так как Соединенные Штаты переходят на более дешевые коммерческие космические станции.
«Вместо того, чтобы полагаться на российские системы, которые могут быть не в состоянии выполнить эту задачу, в бюджете предусмотрено $180 млн для начала разработки нового космического буксира», — говорится в тексте.
Отмечается, что такой тягач может оказаться полезным и для других космических транспортных миссий.
В январе прошлого года российский космонавт, руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что у США есть планы затопить орбитальную станцию после завершения ее эксплуатации. По его словам, уводить станцию с орбиты планируют менее чем через десять лет — к 2028-2030 году, хотя предполагаемый срок эксплуатации заканчивается раньше.
МКС была введена в эксплуатацию осенью 1998 года. В 2015 году Роскосмос и NASA договорились о продлении сроков эксплуатации станции до 2024 года.
Орбитальная станция внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой объект, построенный человеком. Общая стоимость проекта составляет более $150 млрд.