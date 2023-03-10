США запланировали затопить МКС без участия России

Соединенные Штаты в проект бюджета на следующий год заложили средства на создание тягача, который понадобится для затопления Международной космической станции (МКС). Соответствующий проект бюджета на фискальный 2024 год опубликован на сайте Белого дома.

Фото: NASA NASA

В графе о космических проектах указано, что США необходимо подготовиться к безопасному затоплению МКС, а для этого сначала вывести ее с орбиты, так как Соединенные Штаты переходят на более дешевые коммерческие космические станции.

«Вместо того, чтобы полагаться на российские системы, которые могут быть не в состоянии выполнить эту задачу, в бюджете предусмотрено $180 млн для начала разработки нового космического буксира», — говорится в тексте.

Отмечается, что такой тягач может оказаться полезным и для других космических транспортных миссий.

В январе прошлого года российский космонавт, руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что у США есть планы затопить орбитальную станцию после завершения ее эксплуатации. По его словам, уводить станцию с орбиты планируют менее чем через десять лет — к 2028-2030 году, хотя предполагаемый срок эксплуатации заканчивается раньше.

МКС была введена в эксплуатацию осенью 1998 года. В 2015 году Роскосмос и NASA договорились о продлении сроков эксплуатации станции до 2024 года.