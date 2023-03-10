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37 минут назад

США задумали затопить МКС без участия России

Lenta.ru

В проекте федерального бюджета США на следующий финансовый год предусмотрено выделение средств на создание тягача для затопления Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

США задумали затопить МКС без участия России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В документе, опубликованном на сайте Белого дома, отмечается, что затопление МКС может осуществляться США без участия России. Согласно задумке авторов проекта, это необходимо, чтобы не полагаться на российские системы, которые могут не справиться с задачей.

На создание космического тягача планируется выделить 180 миллионов долларов.

Ранее научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил решение о продлении срока службы российского сегмента МКС до 2028 года.

В феврале 2022 года в Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») заявили, что решение о затоплении МКС принимается сторонами-участниками проекта.

Наука и техника,РКК Энергия,Роскосмос,
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