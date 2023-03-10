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13 минут назад

В Китае раскопали артефакты времен династии Ся

Российская Газета

В Китае археологи при проведении раскопок в провинции Шаньси на севере страны обнаружили богатую коллекцию артефактов, относящихся к позднему периоду правления династии Ся (2070-1600 гг. до н.э.).

В Китае раскопали артефакты времен династии Ся
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Об открытии со ссылкой на заявление Института археологии провинции Шаньси сообщает информационное агентство "Синьхуа". Археологическая миссия провинциального института обследовала доисторический участок, расположенный в нижнем течении реки Фэньхэ. Раскопки проводились в уезде Цзишань, их общая площадь уже достигла примерно 150 тысяч квадратных метров.

Полевые работы стартовали еще в 2021 году. За два проведенных сезона исследователи нашли две гончарные печи и 43 археологические ямы. Печи достаточно хорошо сохранились. Они состоят из печных камер, специальных поддонов для обжига, топки и дополнительной площадки, представляющей собой мини-мастерскую.

В конце 2022 года сотрудники института обнаружили еще одну большую археологическую яму и третью печь к западу от нее. Длина ямы составляет около 23,5 метра, она тянется по оси с востока на запад. Ее ширина составляет около семи метров, а глубина достигает четырех метров. Как сообщил Цуй Цзюньцзюнь, руководитель археологического проекта, в этой яме и были обнаружены многочисленные реликвии, в том числе глиняная посуда, каменные и костяные орудия, а также изделия из нефрита и раковин моллюсков.

Кроме того, в ходе раскопок археологи, помимо предметов искусственного происхождения, нашли многочисленные останки животных и остатки растений. В частности, удалось идентифицировать около 250 тысяч обугленных семян растений, большинство из которых оказались семенами проса. Это говорит о том, что в период правления династии Ся земледелие было очень развито.

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