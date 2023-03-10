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55 минут назад

Названа причина одного из крупнейших вымираний в истории

Мир24

Ученые из Университета Мэриленда в США установили, что привело к девонскому вымиранию. Оно произошло около 360 млн лет назад и считается одним из крупнейших в истории Земли, сообщает Nature.

В ходе исследования ученые проанализировали породы Баккеновской формации на границе США и Канады. Оно состоит из сланцев, сформировавшихся в конце девонского периода. По составу пород можно установить, какими условиями отличалась окружающая среда в тот период.

Ученые собрали более ста проб сланцев и карбонатов. Результаты показали, что причиной вымирания могло стать глобальное потепление и таяние ледников вокруг Южного полюса.

Уровень моря резко возрос, и вода затопила обширные территории, ранее покрытые растительностью. Растения начали разлагаться и выделили в воду огромное количество питательных веществ, таких как фосфор и азот. Это привело к бурному цветению водорослей, потребляющих кислород.

Ученые выяснили, когда на Земле наступит новый ледниковый период

В морях и океанах начали возникать так называемые «мертвые» зоны, практически лишенные кислорода, но насыщенные опасным для живых существ сероводородом. Их распространение и привело к массовому вымиранию морских видов флоры и фауны. так, в тот период исчезли все панцирные рыбы, резко сократилось разнообразие трилобитов, аммонитов и бесчелюстных.

Ученые отметили, что похожие процессы происходят и в наши дни. В моря попадает большое количество сельскохозяйственных стоков, насыщенных питательными удобрениями. Они активизируют цветение водорослей, а те, в свою очередь, начинают вытягивать кислород из окружающей среды.

Ранее ученые составили карту «мертвых» зон Мирового океана. Они составляют менее 1% от общего объема океана, но серьезно влияют на окружающую среду.

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