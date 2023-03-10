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26 минут назад

Перекупщики начали принимать в России заказы на желтые iPhone 14

Алиса Селезнёва

Перекупщики размещают объявления о предзаказе на iPhone 14 в новом желтом цвете стоимостью 75 тысяч рублей. Об этом пишет портал Hi-Tech Mail.Ru.

Перекупщики в России начали принимать заказы на желтые iPhone 14
Фото: AppleApple

Apple нередко выпускает весной представленные ранее устройства в новых цветах. Это обусловлено желанием компании увеличить количество продаж в середине цикла гаджета. 8 марта был представлен желтый iPhone 14. Открытые продажи стартуют 14 марта, но предзаказы на новинку можно сделать уже сейчас.

На площадках для размещения объявлений в России уже появились предложения от перекупщиков привезти новый iPhone 14 в весеннем желтом оттенке.

При этом продавцы, с которыми связался портал, «пока принимаются заказы, а сам смартфон приедет в течение нескольких дней».

Купить смартфон в новом цвете предлагается по цене выше, чем для гаджетов в классических расцветках. Так желтый iPhone 14 на 128 ГБ из Гонконга с двумя SIM-картами можно купить за 75 тысяч рублей, а классические цвета стоят в среднем 60-65 тысяч рублей.

Минимальный же ценник на новинку у перекупщиков составляет 69 000 рублей.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
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