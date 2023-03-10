Лучшие приложения для монтажа видео: подборка бесплатных видеоредакторов

Бытует мнение, что хорошие, мощные программы для редактирования видео стоят огромных денег, но это не совсем так. В Интернете можно найти много отличных утилит для монтажа, рассчитанных на самую разную аудиторию: от профессионалов до новичков, только осваивающих ремесло. Портал TechRadar подготовил подборку из пяти лучших бесплатных редакторов видео.

Фото: blackmagicdesign.com blackmagicdesign.com

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DaVinci Resolve — один из мощнейших видеоредакторов на рынке и лучшая программа среди бесплатных. Его не так легко освоить, как многие другие аналоги, однако взамен вы получаете огромный набор функций, от широкого инструментария редактора до мощного конструктора спецэффектов, подробной настройки цветокоррекции и профессионального звука. DaVinci Resolve регулярно получает обновления и доступен совершенно бесплатно: единственный недостаток программы — это ее сложность. Но если вы готовы потратить время на изучение утилиты, оно того стоит.

Lightworks — менее комплексный редактор, который подойдет новичкам и энтузиастам. Интерфейс программы интуитивно понятен; новая система контекстных подсказок помогает легче освоить инструментарий. Проблема Lightworks лишь в том, что бесплатная версия редактора не может экспортировать видео в качестве 1080р — только 720р. Для разблокировки необходима покупка платной лицензии, которая дополнительно расширяет функционал редактора.

Shotcut — простой open-source редактор, который подойдет тем, кто хочет наложить на уже готовые ролики фильтры и графические эффекты. Он позволяет заниматься ключевыми фреймами, маркировать фрагменты видео, импортировать файлы разных форматов и стримить видео. Из недостатков Shotcut можно отметить разве что не самый дружелюбный интерфейс, но и он отходит на второй план на фоне множества достоинств и широты функционала программы.

Браузерный видеоредактор Microsoft, который предельно прост в использовании. Clipchamp рассчитан на новичков, которые не слишком хорошо владеют премудростями монтажа: редактирование проходит без лишней головной боли, чтобы каждый смог быстро сделать простенький ролик. Clipchamp также предлагает внушительную библиотеку изображений, видео и музыки, но для доступа к ней придется оформить платную подписку.

«Видеоредактор»