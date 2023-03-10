В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
54 минуты назад

Лучшие приложения для монтажа видео: подборка бесплатных видеоредакторов

Мария Иванова

Бытует мнение, что хорошие, мощные программы для редактирования видео стоят огромных денег, но это не совсем так. В Интернете можно найти много отличных утилит для монтажа, рассчитанных на самую разную аудиторию: от профессионалов до новичков, только осваивающих ремесло. Портал TechRadar подготовил подборку из пяти лучших бесплатных редакторов видео.

Лучшие приложения для монтажа видео: подборка бесплатных видеоредакторов
Фото: blackmagicdesign.comblackmagicdesign.com

DaVinci Resolve

Видео дня

DaVinci Resolve — один из мощнейших видеоредакторов на рынке и лучшая программа среди бесплатных. Его не так легко освоить, как многие другие аналоги, однако взамен вы получаете огромный набор функций, от широкого инструментария редактора до мощного конструктора спецэффектов, подробной настройки цветокоррекции и профессионального звука. DaVinci Resolve регулярно получает обновления и доступен совершенно бесплатно: единственный недостаток программы — это ее сложность. Но если вы готовы потратить время на изучение утилиты, оно того стоит.

Lightworks

Lightworks — менее комплексный редактор, который подойдет новичкам и энтузиастам. Интерфейс программы интуитивно понятен; новая система контекстных подсказок помогает легче освоить инструментарий. Проблема Lightworks лишь в том, что бесплатная версия редактора не может экспортировать видео в качестве 1080р — только 720р. Для разблокировки необходима покупка платной лицензии, которая дополнительно расширяет функционал редактора.

Shotcut

Shotcut — простой open-source редактор, который подойдет тем, кто хочет наложить на уже готовые ролики фильтры и графические эффекты. Он позволяет заниматься ключевыми фреймами, маркировать фрагменты видео, импортировать файлы разных форматов и стримить видео. Из недостатков Shotcut можно отметить разве что не самый дружелюбный интерфейс, но и он отходит на второй план на фоне множества достоинств и широты функционала программы.

Clipchamp

Браузерный видеоредактор Microsoft, который предельно прост в использовании. Clipchamp рассчитан на новичков, которые не слишком хорошо владеют премудростями монтажа: редактирование проходит без лишней головной боли, чтобы каждый смог быстро сделать простенький ролик. Clipchamp также предлагает внушительную библиотеку изображений, видео и музыки, но для доступа к ней придется оформить платную подписку.

«Видеоредактор»

Стандартный видеоредактор Windows 10 и 11, который входит в состав операционной системы. Его нельзя назвать мощным или особо продвинутым: функционал весьма скудный, импорт файлов ограничен, интерфейс ощущается устаревшим. Тем не менее, «Видеоредактор» позволяет совершать элементарные операции — обрезать ролики, совмещать их и накладывать базовые эффекты. На фоне аналогов инструментарий программы не впечатляет, но если вам нужно оперативно смонтировать какое-нибудь незамысловатое видео, то он справится с задачей.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий