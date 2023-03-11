Что делать, если нужно зарядить телефон без зарядки: инструкция

С каждым случалось такое, что телефон разряжается в самый неподходящий момент, когда под рукой нет ни зарядки, ни внешнего аккумулятора. Иногда бывает, что зарядное устройство приходит в негодность — но подпитать телефон все равно как-то нужно. Делимся тремя способами зарядки батареи мобильника без зарядного устройства.

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Что делать, если под рукой нет зарядки?

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Если вам срочно нужно зарядить телефон, но под рукой нет ни внешнего аккумулятора, ни кабеля, самый простой совет — это попросить о помощи. Практически любое кафе, ресторан или даже магазин наверняка не откажут вам, если вы объясните ситуацию и попросите немного подзарядить мобильный телефон. Еще помните, что телефоны нередко можно подзарядить в общественном транспорте или на специальных станциях зарядки в торговых центрах.

Зарядка при помощи ПК через USB-кабель

Об этом можно легко забыть, но любой современный мобильник можно без проблем зарядить, просто подключив его к USB-порту компьютера или ноутбука. Помимо них для подзарядки подойдут и другие устройства: например, иногда USB-разъемы встречаются в машинах. Скорость зарядки без специального зарядного устройства, скорее всего, будет ниже, но это лучше, чем ничего.

Зарядка при помощи «лягушки»

«Лягушками» называются универсальные зарядные устройства для мобильных аккумуляторов, которые подключатся напрямую к розетке. Они продаются во многих магазинах электроники, но важно учитывать один критический нюанс: «лягушка» поможет, только при наличии съемного аккумулятора. Значительная часть современных смартфонов не позволяет извлекать батарею.

Если же ваша марка телефона имеет съемный аккумулятор, процедура простая. Вытащите батарею и определите полюсы контактов: они обычно отмечаются значками плюса и минуса. Откройте «лягушку» и положите аккумулятор внутрь таким образом, чтобы его контакты совпадали с соответствующими контактами устройства. После этого вставьте «лягушку» в розетку — если вы все сделали правильно, на ней загорится диод. На всякий случай предупредим, что этот метод может негативно повлиять на долговечность батареи.

Зарядка при помощи подручных средств