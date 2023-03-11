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24 минуты назад

Что делать, если нужно зарядить телефон без зарядки: инструкция

Мария Иванова

С каждым случалось такое, что телефон разряжается в самый неподходящий момент, когда под рукой нет ни зарядки, ни внешнего аккумулятора. Иногда бывает, что зарядное устройство приходит в негодность — но подпитать телефон все равно как-то нужно. Делимся тремя способами зарядки батареи мобильника без зарядного устройства.

Что делать, если нужно зарядить телефон без зарядки: инструкция
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Что делать, если под рукой нет зарядки?

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Если вам срочно нужно зарядить телефон, но под рукой нет ни внешнего аккумулятора, ни кабеля, самый простой совет — это попросить о помощи. Практически любое кафе, ресторан или даже магазин наверняка не откажут вам, если вы объясните ситуацию и попросите немного подзарядить мобильный телефон. Еще помните, что телефоны нередко можно подзарядить в общественном транспорте или на специальных станциях зарядки в торговых центрах.

Зарядка при помощи ПК через USB-кабель

Об этом можно легко забыть, но любой современный мобильник можно без проблем зарядить, просто подключив его к USB-порту компьютера или ноутбука. Помимо них для подзарядки подойдут и другие устройства: например, иногда USB-разъемы встречаются в машинах. Скорость зарядки без специального зарядного устройства, скорее всего, будет ниже, но это лучше, чем ничего.

Зарядка при помощи «лягушки»

«Лягушками» называются универсальные зарядные устройства для мобильных аккумуляторов, которые подключатся напрямую к розетке. Они продаются во многих магазинах электроники, но важно учитывать один критический нюанс: «лягушка» поможет, только при наличии съемного аккумулятора. Значительная часть современных смартфонов не позволяет извлекать батарею.

Если же ваша марка телефона имеет съемный аккумулятор, процедура простая. Вытащите батарею и определите полюсы контактов: они обычно отмечаются значками плюса и минуса. Откройте «лягушку» и положите аккумулятор внутрь таким образом, чтобы его контакты совпадали с соответствующими контактами устройства. После этого вставьте «лягушку» в розетку — если вы все сделали правильно, на ней загорится диод. На всякий случай предупредим, что этот метод может негативно повлиять на долговечность батареи.

Зарядка при помощи подручных средств

Если вы не можете воспользоваться USB-зарядкой или «лягушкой», можно положиться на пару более примитивных методов. Они подходят только в качестве крайней меры: оба обеспечат совсем незначительный заряд, которого хватит в лучшем случае на отправку текстового сообщения или один-два звонка. Первый способ — это обмотка контактов аккумулятора клейкой лентой или скотчем. Второй — нагрев аккумулятора при помощи какого-либо источника тепла: например, домашнего обогревателя или кружке горячего чая. Будьте осторожны и не держите батарею в тепле слишком долго.

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