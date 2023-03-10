Смартфоны Xiaomi и Samsung получат инновационный аккумулятор

Ведущие производители смартфонов оказались близки к созданию инновационного аккумулятора с уникальными характеристиками. Об этом сообщает издание SamMobile.

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По информации китайского источника, Xiaomi и Samsung продемонстрировали некоторые успехи в разработке твердотельного аккумулятора для смартфона. Специалисты отметили, что подобные батареи окажутся безопаснее литий-ионных — они не загораются и не взрываются. Также новые аккумуляторы имеют большую емкость — примерно на 33 процента, а также значительно лучше удерживают энергию при отрицательной температуре.

Инсайдеры отметили, что каждая компания в настоящий момент пытается анонсировать подобную батарею раньше конкурента. Так, недавно Xiaomi заявила, что создала прототип смартфона с аккумулятором нового типа. Также известно, что Samsung занимается технологией твердотельных батарей не менее 10 лет.

В заключение говорится, что твердотельные батареи имеют гораздо меньшие габариты, чем традиционные литий-ионные. В связи с этим подобный аккумулятор может иметь емкость 6000 миллиампер-часов и размещаться в корпусе для стандартной батареи емкостью 4500 миллиампер-часов.

«Надеемся, что первые смартфоны с твердотельной батареей будут выпущены до конца десятилетия», — подытожили журналисты SamMobile.