ВТБ замаскировал свое приложение в App Store

Из-за того, что ВТБ находится под санкциями, приложение банка удалено из App Store. Теперь пользователи заметили, что компания пошла на хитрость: она разместила в магазине приложений Apple программу с той же функциональностью, но под видом ресторанного справочника.

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Приложение называется «Всё просто». В его описании сказано, что оно позволяет следить за скидками и купонами от кафе и ресторанов, а также копить баллы. Если же скачать приложение, то оно предложит пользователю стать клиентом или авторизоваться — по номеру карты или логину. Упоминаний ВТБ там нет, но есть номер горячей линии банка.