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27 минут назад

ВТБ выпустил для iPhone копию своего банковского приложения под видом ресторанного

Ferra.ru

Из-за того, что ВТБ находится под санкциями, приложение банка удалено из App Store. Теперь пользователи заметили, что компания пошла на хитрость: она разместила в магазине приложений Apple программу с той же функциональностью, но под видом ресторанного справочника.

ВТБ замаскировал свое приложение в App Store
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приложение называется «Всё просто». В его описании сказано, что оно позволяет следить за скидками и купонами от кафе и ресторанов, а также копить баллы. Если же скачать приложение, то оно предложит пользователю стать клиентом или авторизоваться — по номеру карты или логину. Упоминаний ВТБ там нет, но есть номер горячей линии банка.

Пользователи оставляют отзывы так, будто это действительно ресторанное приложение. Некоторые благодарят за «вкусные суши и роллы», а другие просят не употреблять «известную аббревиатуру из трёх букв».

Наука и техника,Банк ВТБ,Apple,
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