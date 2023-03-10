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49 минут назад

Ростех разработал отечественные аналоги антенн для GPS и ГЛОНАСС

ТАССиещё 1

Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал российские аналоги выносных и встраиваемых антенн для глобальных навигационных систем связи GPS и ГЛОНАСС. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Ростех разработал отечественные аналоги антенн для GPS и ГЛОНАСС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Образцы антенн для приема сигналов систем GPS и ГЛОНАСС созданы инженерами Омского НИИ приборостроения (входит в "Росэлектронику"). По словам гендиректора НИИ Владимира Березовского, серийное производство планируется начать в 2023 году.

"Применение новых высокотехнологических и схемотехнических решений позволило нашим молодым инженерам создать отечественную аппаратуру, не уступающую зарубежным образцам. В текущей обстановке подобные разработки необходимы для обеспечения технологического суверенитета страны", - цитирует его слова пресс-служба Ростеха.

В госкорпорации отметили, что разработка может применяться как в гражданской продукции, так и в технике специального назначения.

Наука и техника,Владимир Березовский,Росэлектроника,
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