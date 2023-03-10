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1 час назад

Найдены реликвии древнейшей культуры Китая

Российская Газета

Многовековые артефакты культуры Яншао, считающейся древнейшей на территории Китая, были обнаружены миссией Института археологии провинции Шаньси.

Найдены реликвии древнейшей культуры Китая
Фото: XinhuaXinhua

Об открытии сообщает информационное агентство "Синьхуа". Реликвии были найдены во время раскопок, проведенных на севере Китая. Археологи обнаружили многочисленные предметы, относящиеся к позднему периоду культуры Яншао. На территории провинции Шаньси было обнаружено в общей сложности 58 зольных ям, четыре жилых участка и три печи для обжига глины. Находка была сделана в деревне Юаньцунь, относящейся к агломерации города Юньчэн.

"Культура Яншао, возраст которой составляет от 5000 до 7000 лет, была неолитической культурой, зародившейся в среднем течении Желтой реки, - пояснил Ву Янъян из провинциального института археологии Шаньси. - Начиная с июля 2022 года, на месте древнего поселения в деревне Юаньцунь проводились раскопки площадью 1300 квадратных метров. Среди найденных реликвий оказалось большое количество гончарных изделий, костяных орудий труда, предметов из нефрита и камня, а также костей животных".

Важной находкой стали длинные кувшины цилиндрической формы. Ученые предполагают, что они использовались культурой Яншао для хранения соли. Это открытие дает исследователям новую важную информацию об использовании солевых ресурсов в процессе зарождения и раннего развития человеческой цивилизации.

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