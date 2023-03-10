Найдены реликвии древнейшей культуры Китая

Об открытии сообщает информационное агентство "Синьхуа". Реликвии были найдены во время раскопок, проведенных на севере Китая. Археологи обнаружили многочисленные предметы, относящиеся к позднему периоду культуры Яншао. На территории провинции Шаньси было обнаружено в общей сложности 58 зольных ям, четыре жилых участка и три печи для обжига глины. Находка была сделана в деревне Юаньцунь, относящейся к агломерации города Юньчэн.