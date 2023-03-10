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42 минуты назад

Ученые: девятая планета может вызвать катастрофу на Земле

РИА "ФедералПресс"

Девятая планета, которую ищут различные специалисты, оказалась бы угрозой для Земли. Астрофизики Калифорнийского университета в Риверсайде рассчитали, что гипотетическая планета нарушит хрупкий баланс и может привести к катастрофе.

Ученые: девятая планета вызвала бы катастрофу на Земле
Фото: UnsplashUnsplash

«Как объясняют астрофизики, жизнь на Земле существует во многом благодаря хрупкому балансу в нашей системе планет, и этот баланс может легко нарушиться при появлении в ней нового достаточно крупного небесного тела», – пишет Life.ru.

Отмечается, что еще одна планета могла бы находиться между Марсом и Юпитером. Как раз там, где находится пояс астероидов.

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