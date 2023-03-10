Китайские бренды по популярности стали лидерами российского рынка смартфонов

В России за последний год достаточно активно изменился рынок гаджетов и смартфонов, в том числе и компании — поставщики тематических товаров. Более того, поменялось отношение людей к использованию техники в целом. Какие сейчас тренды предпочитают россияне, «Вечерняя Москва» узнала у технического директора «ИМБА ИТ» Марата Залотдинова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Какие бренды популярны

По его словам, в России, помимо смены лидеров рынка смартфонов, изменился и средний чек покупки.

— В лидерах сейчас китайские бренды Xiaomi (Redmi Note разных версий), Tecno Spark. Компания Apple осталась в топе со своими продуктами, правда, с более старыми версиями: на третьем месте по продажам Iphone 11, — рассказал Залотдинов. — Заметно упал и средний чек, то есть стало заметно больше покупок бюджетных и непремиальных версий: здесь лидеры китайские бренды.

В топ продаж гаджетов попадают преимущественно китайские компании, поскольку функционал, как считает эксперт, у новых моделей этих смартфонов более насыщенный, чем у старых моделей iPhone. К тому же по качеству они становятся все лучше — неудивительно, что средний ценовой сегмент будет насыщаться ими.

Собеседник «ВМ» уточнил, что пользователи начали реже менять телефоны и переходить на новые версии, так как в новых моделях больших и явных изменений становится все меньше — больше «косметических», и не всегда они заметны для рядового пользователя.

Откуда идут поставки

Отдельно Залотдинов отметил и то, что поставки в РФ западных брендов снизились на 30–40 процентов. Параллельно поставки в близлежащие страны, такие как Армения, Турция и Казахстан, резко выросли.

— Исходя из статистики поставок в близлежащие страны становится ясно, через какие страны идут поставки в РФ. Например, импорт iPhone из Индии вырос в два раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Логистика из Индии составляет около 15 процентов всех устройств iPhone — ранее было всего около 2 процентов, — пояснил специалист.