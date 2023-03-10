Глава агентства кибербезопасности США обеспокоена технологией ChatGPT

Возможности многофункционального бота ChatGPT вызвали обеспокоенность у главы Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли. Мнение она высказала на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

«Следующая важная составляющая, к которой мы движемся, это ChatGPT и искусственный интеллект. Я обеспокоена ускорением и внедрением этой технологии без понимания последующих рисков», — цитирует Истерли Life.ru.