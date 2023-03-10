В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
52 минуты назад

Зоологи впервые задокументировали присутствие котов манулов на Эвересте

Газета.Ru

Ученые из Общества охраны дикой природы в Бронксе впервые подтвердили присутствие дикого кота манула на Эвересте, самой высокой горе в мире. Исследование опубликовано в журнале Cat News.

Впервые задокументировано присутствие котов манулов на Эвересте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кошку обнаружили во время экспедиции National Geographic и Rolex Perpetual Planet Everest Expedition в 2019 году, которая стала самой масштабной научной экспедицией на гору в истории.

Ученые собрали образцы экскрементов из двух участков, расположенных на высоте 5110 и 5190 метров над уровнем моря. Анализ ДНК подтвердил, что по меньшей мере два манула обитают на горе Эверест. Их ареалы пересекаются с территорией обитания рыжей лисы.

Исследователи обнаружили в образцах кала ДНК пищух и горных ласк, важных источников пищи для манула. Национальный парк Сагарматха, где нашли образцы, является охраняемым объектом Всемирного наследия.

В будущем ученые надеются оценить численность, плотность расселения и распространенность манулов с помощью фотоловушек и сбора дополнительных образцов экскрементов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий