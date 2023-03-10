Впервые задокументировано присутствие котов манулов на Эвересте

Ученые из Общества охраны дикой природы в Бронксе впервые подтвердили присутствие дикого кота манула на Эвересте, самой высокой горе в мире. Исследование опубликовано в журнале Cat News.

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Кошку обнаружили во время экспедиции National Geographic и Rolex Perpetual Planet Everest Expedition в 2019 году, которая стала самой масштабной научной экспедицией на гору в истории.

Ученые собрали образцы экскрементов из двух участков, расположенных на высоте 5110 и 5190 метров над уровнем моря. Анализ ДНК подтвердил, что по меньшей мере два манула обитают на горе Эверест. Их ареалы пересекаются с территорией обитания рыжей лисы.

Исследователи обнаружили в образцах кала ДНК пищух и горных ласк, важных источников пищи для манула. Национальный парк Сагарматха, где нашли образцы, является охраняемым объектом Всемирного наследия.