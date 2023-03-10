Составлена самая точная карта мозга насекомого

Международная исследовательская группа из Университета Джона Хопкинса и Кембриджского университета составила самую точную в мире карту мозга насекомого, что позволит более точно понимать механизмы нейробиологии. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Фото: Michael Winding / Science Michael Winding / Science

Подробная схема включает в себя все нейронные связи в мозге личинки плодовой мушки Drosophila melanogaster, чей мозг сравним с человеческим. Эта модель послужит основой для будущих исследований мозга и позволит разработать новые архитектуры машинного обучения. Знание того, как нейроны соединяются друг с другом, важно для изучения механизма мышления.

Первая попытка картирования мозга была предпринята в 1970-х годах и заняла около 14 лет. Ученые пытались составить модель мозга круглого червя, что удалось им сделать только частично, но и за это была вручена Нобелевская премия. С тех пор многие работы были сосредоточены на структуризации информации по коннектомам мух, мышей и даже людей, однако они составляли лишь небольшие части мозга. Полноценные описания структур нейронных связей были созданы только для некоторых видов червей.

Новая модель состоит из 3016 нейронов и 548 000 связей между ними. Для этого потребовалось разрезать мозг на сотни и тысячи отдельных образцов ткани, каждый из которых был изучен с помощью электронного микроскопа, а затем эти изображения кропотливо реконструировали в цельный мозг: фрагмент за фрагментом, нейрон за нейроном. Всего на эту работу команда потратила более десяти лет.