Apple выпустит приложение с классической музыкой в конце марта

Apple наконец-то определилась со сроками запуска отдельного приложения для любителей классической музыки. Называется оно Apple Music Classical.
Изначально сервис должен был выйти ещё в 2022 году. Но по неизвестным причинам купертиновцы были вынуждены отложить «мероприятие» до I половины текущего года.
Сообщается, что приложение сможет похвастаться крупнейшим в мире архивом произведений, написанных до середины XX века. В его библиотеку войдут более 5 млн треков и тысячи альбомов, доступных для потокового воспроизведения.
Apple Music Classical также предложит курируемые плейлисты, руководства по прослушиванию и биографии композиторов.
Если планам яблочной корпорации ничего не помешает, то запуск сервиса состоится уже 28 марта. Доступ к нему получат все пользователи Apple Music с активной подпиской.