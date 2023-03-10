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58 минут назад

Apple выпустит приложение с классической музыкой уже в конце марта

Ferra.ru

Apple наконец-то определилась со сроками запуска отдельного приложения для любителей классической музыки. Называется оно Apple Music Classical.

Apple выпустит приложение с классической музыкой в конце марта
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Изначально сервис должен был выйти ещё в 2022 году. Но по неизвестным причинам купертиновцы были вынуждены отложить «мероприятие» до I половины текущего года.

Сообщается, что приложение сможет похвастаться крупнейшим в мире архивом произведений, написанных до середины XX века. В его библиотеку войдут более 5 млн треков и тысячи альбомов, доступных для потокового воспроизведения.

Apple Music Classical также предложит курируемые плейлисты, руководства по прослушиванию и биографии композиторов.

Если планам яблочной корпорации ничего не помешает, то запуск сервиса состоится уже 28 марта. Доступ к нему получат все пользователи Apple Music с активной подпиской.

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