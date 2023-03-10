В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
12 минут назад

Люди стали обращаться за психологической помощью к нейросетям

Ferra.ru

Люди начали использовать чат-ботов на нейросети в качестве психотерапевтов. Многие из них отмечают доступность и низкую стоимость (в отличие от специалистов людей) такого подхода.

Люди стали обращаться за психологической помощью к нейросетям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Axios пишет, что люди стали заполнять форумы, где они рассказывают о своем опыте использования ChatGPT в качестве личного терапевта. На Reddit можно найти людей, предлагающих примеры запросов к нейросети, что она попыталась помочь преодолеть пережитые травмы или просто улучшила ваши навыки общения.

Другие делятся советами о том, какие запросы к чат-боты использовать и как получить наилучшие ответы во время терапевтической сессии ChatGPT.

“Как человек, который в своей жизни пользовался множеством услуг в области психического здоровья, я могу сказать, что ChatGPT оказался невероятно полезным, гораздо более полезным, чем многие люди, с которыми я общался”, - поделился один из пользователей Reddit.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий