Люди стали обращаться за психологической помощью к нейросетям

Люди начали использовать чат-ботов на нейросети в качестве психотерапевтов. Многие из них отмечают доступность и низкую стоимость (в отличие от специалистов людей) такого подхода.

Axios пишет, что люди стали заполнять форумы, где они рассказывают о своем опыте использования ChatGPT в качестве личного терапевта. На Reddit можно найти людей, предлагающих примеры запросов к нейросети, что она попыталась помочь преодолеть пережитые травмы или просто улучшила ваши навыки общения.

Другие делятся советами о том, какие запросы к чат-боты использовать и как получить наилучшие ответы во время терапевтической сессии ChatGPT.