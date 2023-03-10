В России впервые пройдет крупнейшая ИТ-конференция True Tech Day

Крупная ИТ-конференция, посвященная технологическим трендам, состоится 31 марта в столичном «МТС Live Холле», сообщает пресс-служба компании МТС, которая выступает организатором события. На мероприятии выступят международные и российские эксперты, участники поделятся опытом и получат возможность привлечь внимание инвесторов, работодателей и потенциальных партнеров к своим цифровым проектам.

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По словам первого вице-президента по технологиям МТС Павла Воронина, главная цель экосистемы МТС — создать событие, способное принести пользу ИТ-сообществу.

«Многие из нас хотят обмениваться опытом, несмотря ни на что, оставаться в авангарде технологического прогресса и стремиться достигать амбициозных целей, используя современные технологические решения. Мы пригласили лучших экспертов в своей области. Делаем фокус на неформальном общении и обмене реальным опытом. Никаких скучных докладов и пленарных заседаний!» — сказал Воронин.

Эксперты обсудят темы глубокого обучения генеративных моделей, источников цифрового следа, аватаров и искусственного интеллекта, эволюции архитектуры — compostable ecosystems, корпоративного изобретательства, анализа биометрических данных, древнеяпонского метода управления изменениями людей и др.

Программа True Tech Day будет разбита на семь ключевых направлений, включая разработку, архитектуру, данные, искусственный интеллект и кибербезопасность. Каждое направление получит собственную площадку для профессиональных дискуссий и неформального общения. В специально выделенных зонах будут организованы цифровые пространства для взаимодействия, знакомств, отдыха и деловых контактов.

Для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно, будет доступна специальная интерактивная онлайн-трансляция.