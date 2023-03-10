Apple получила разрешение на 12-часовые смены для женщин на Foxconn в Индии

Apple и Foxconn удалось пролоббировать в Индии новый закон, разрешающий 12-часовые и ночные смены для женщин. Об этом сообщает портал Gadget Tendency. Предполагается, что новые правила позволят нарастить производство iPhone в стране.

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Закон будет действовать на территории штата Карнатака, где будет построен новый завод Foxconn, который займется созданием смартфонов Apple. Известно, что аналогичные законы уже действуют, например, в Китае, где женщины часто работают на заводах по сборке электроники. Теперь законодательство штата ограничивает максимальную продолжительность рабочей недели 48 часами, но также увеличивает допустимое количество сверхурочных часов до 145 в течение трех месяцев (против 75 часов ранее).

«Индия станет следующим крупным производственным центром, но, когда мы сравниваем Индию с другими странами, мы должны быть очень эффективными с точки зрения увеличения производительности труда», — заявил анонимный источник в правительстве Индии.

В настоящее время Foxconn производит iPhone на заводе в штате Тамил Наду. Также Apple пользуется услугами компаний Pegatron и Wistron, чьи заводы также расположены в Индии.