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49 минут назад

Apple получила разрешение на 12-часовые смены для женщин на производстве iPhone в Индии

Газета.Ru

Apple и Foxconn удалось пролоббировать в Индии новый закон, разрешающий 12-часовые и ночные смены для женщин. Об этом сообщает портал Gadget Tendency. Предполагается, что новые правила позволят нарастить производство iPhone в стране.

Apple получила разрешение на 12-часовые смены для женщин на Foxconn в Индии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон будет действовать на территории штата Карнатака, где будет построен новый завод Foxconn, который займется созданием смартфонов Apple. Известно, что аналогичные законы уже действуют, например, в Китае, где женщины часто работают на заводах по сборке электроники. Теперь законодательство штата ограничивает максимальную продолжительность рабочей недели 48 часами, но также увеличивает допустимое количество сверхурочных часов до 145 в течение трех месяцев (против 75 часов ранее).

«Индия станет следующим крупным производственным центром, но, когда мы сравниваем Индию с другими странами, мы должны быть очень эффективными с точки зрения увеличения производительности труда», — заявил анонимный источник в правительстве Индии.

В настоящее время Foxconn производит iPhone на заводе в штате Тамил Наду. Также Apple пользуется услугами компаний Pegatron и Wistron, чьи заводы также расположены в Индии.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что подэкранный датчик Face ID появится в iPhone не раньше 2025 года.

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