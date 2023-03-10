Самый доступный смартфон Apple подешевел в России

Представленный в 2020 году iPhone SE подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, стоимость iPhone SE достигла 32 тысяч рублей. На старте продаж — весной 2020 года — аппарат оценивали минимум в 40 тысяч рублей. Таким образом, разница от первоначальной стоимости составила 20 процентов.

SE считается самым доступным смартфонов в серии Apple. На американском сайте компании телефон оценивался в 399 долларов. Для сравнения, базовый iPhone 14 можно купить за 799 долларов, премиальный iPhone 14 Pro стоит минимум 999 долларов.

Выпущенный около трех лет назад iPhone SE имеет 4,7-дюймовый IPS-экран, процессор Apple A13 Bionic, 3 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, дактилоскопический сенсор Touch ID, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 1821 миллиампер-часов.

В конце 2022 года стоимость iPhone SE снижалась до 30 тысяч рублей, однако затем популярный аппарат снова подорожал. «Смартфон все еще актуален, поскольку поддерживает современную версию iOS 16», — заключили журналисты.