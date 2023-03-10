Еще не анонсированный складной смартфон от Google заметили у пассажира метро

Один из пользователей Reddit опубликовал снимки смартфона, который может быть прототипом еще не анонсированного складного Google Pixel Fold. Об этом сообщает портал PhoneArena.
Устройство было замечено у одного из пассажиров метро Нью-Йорка. Силуэт смартфона действительно напоминает рендеры Google Pixel Fold, ранее опубликованные в сети. Кроме того, пользователь, сфотографировавший неизвестный гаджет, утверждает, что разглядел фирменный выпирающий блок камер линейки Pixel.
Внешний вид Pixel Fold пока держится в секрете, но в интернете можно найти некоторые слухи о "начинке" устройства. Ожидается, что оно получит процессор Tensor G2, 12 ГБ оперативной памяти и тройную основную камеру.
Предположительно, анонс устройства состоится на конференции разработчиков Google I/O 2023, которая пройдет 10 мая в Маунтин-Вью. Как и в предыдущие два года, на этот раз мероприятие тоже пройдет в онлайн-формате.
Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что инсайдер Ice Universe подтвердил наличие 6,2-дюймового экрана у складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5.