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43 минуты назад

Еще не анонсированный складной смартфон от Google заметили у пассажира метро

Газета.Ru

Один из пользователей Reddit опубликовал снимки смартфона, который может быть прототипом еще не анонсированного складного Google Pixel Fold. Об этом сообщает портал PhoneArena.

Еще не анонсированный складной смартфон от Google заметили у пассажира метро
Фото: imgur.comimgur.com

Устройство было замечено у одного из пассажиров метро Нью-Йорка. Силуэт смартфона действительно напоминает рендеры Google Pixel Fold, ранее опубликованные в сети. Кроме того, пользователь, сфотографировавший неизвестный гаджет, утверждает, что разглядел фирменный выпирающий блок камер линейки Pixel.

Внешний вид Pixel Fold пока держится в секрете, но в интернете можно найти некоторые слухи о "начинке" устройства. Ожидается, что оно получит процессор Tensor G2, 12 ГБ оперативной памяти и тройную основную камеру.

Предположительно, анонс устройства состоится на конференции разработчиков Google I/O 2023, которая пройдет 10 мая в Маунтин-Вью. Как и в предыдущие два года, на этот раз мероприятие тоже пройдет в онлайн-формате.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что инсайдер Ice Universe подтвердил наличие 6,2-дюймового экрана у складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5.

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