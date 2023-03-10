Еще не анонсированный складной смартфон от Google заметили у пассажира метро

Один из пользователей Reddit опубликовал снимки смартфона, который может быть прототипом еще не анонсированного складного Google Pixel Fold. Об этом сообщает портал PhoneArena.

Фото: imgur.com imgur.com

Устройство было замечено у одного из пассажиров метро Нью-Йорка. Силуэт смартфона действительно напоминает рендеры Google Pixel Fold, ранее опубликованные в сети. Кроме того, пользователь, сфотографировавший неизвестный гаджет, утверждает, что разглядел фирменный выпирающий блок камер линейки Pixel.

Внешний вид Pixel Fold пока держится в секрете, но в интернете можно найти некоторые слухи о "начинке" устройства. Ожидается, что оно получит процессор Tensor G2, 12 ГБ оперативной памяти и тройную основную камеру.

Предположительно, анонс устройства состоится на конференции разработчиков Google I/O 2023, которая пройдет 10 мая в Маунтин-Вью. Как и в предыдущие два года, на этот раз мероприятие тоже пройдет в онлайн-формате.