В швейцарской лаборатории впервые вырастили мясной стейк из вырезки

Швейцарский стартап разработал первый в мире стейк из разных типов клеток. Его вырастили в лаборатории, сообщает green queen.

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Швейцарский стартап Mirai Foods представил первый в мире стейк, выращенный из клеток. Стартап уже давно работает над созданием культивированного мяса. Теперь в компании утверждают, что им удалось совершить первый настоящий прорыв. Технология уже получила три патента и название «Fibration Technology». В Mirai Food заявили, что открытие связано с естественным возобновляемым клеточным процессом, который позволяет выращивать ткани, имитирующие обычное мясо.

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«Стейк из филе — это самый сложный вызов: он состоит из различных типов клеток, которые при правильном сочетании приводят к сложной структуре мяса», — говорит основатель стартапа.

Стейк был приготовлен в биореакторе собственной разработки.

Мясо стейка создано из длинных культивированных мышечных волокон, которые затем соединяются ферментами и дополняются культивированной жировой тканью. Процесс создания мяса таким способом занимает пять дней, после чего «получается центральная часть вырезки, из которой можно нарезать стейки практически любой толщины».

«Мы можем предложить реальную альтернативу обычному мясу, используя нашу технологию, можно приготовить и съесть настоящий стейк — и знать, что ни одно животное не погибло ради него и климату не нанесен ущерб. Питание — это огромный рычаг для повышения уровня защиты климата и благополучия животных: ожидается, что к 2050 году спрос на мясо удвоится. При этом традиционные методы производства мяса уже не могут удовлетворить этот спрос», — заявил гендиректор стартапа.

Компания собирается возглавить отрасль по производству цельных кусков мяса путем культивирования, в которой большинство продуктов до сих пор больше походили на фарш для бургеров и наггетсов. При этом уже с начала этого года британская компания BSF Enterprises представила цельную свиную вырезку, а японские специалисты отрасли утверждают, что они также разработали цельный стейк из культивированных клеток.

Но, по словам швейцарского стартапа, они способны производить культивированное мясо без использования генной инженерии. Использование ГМО сильно ограничено в ЕС, поэтому в компании утверждают, что концентрируются на предпочтениях европейских потребителей.