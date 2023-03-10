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41 минуту назад

В WhatsApp пригрозили Британии прекращением работы

Мария Иванова

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт заявил, что самому популярному мессенджеру в мире, возможно, придется прекратить работу в Великобритании, если в стране примут текущую версию законопроекта о безопасности в интернете. Об этом сообщает Bloomberg.

Законопроект, ранее представленный британскому парламенту, может сделать функции конфиденциальности сервиса незаконными в Британии, объяснил Кэткарт. Однако мессенджер не будет менять свои стандарты шифрования, подчеркнул он.

«Это глобальный продукт; невозможно изменить его только для одной части мира. Например, недавно нас заблокировали в Иране. Мы никогда не видели, чтобы либеральная демократия поступала так», - подчеркнул Кэткарт.

Законопроект, представленный бывшим премьером Борисом Джонсоном, представляет собой попытку заставить интернет-компании удалять незаконный контент - к примеру, касающийся терроризма или педофилии.

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Законопроект предусматривает штрафы в размере до десяти процентов от годового глобального дохода, если компании не будут соблюдать требования.

Критики инициативы заявили, что выявление такого контента было бы несовместимо со сквозным шифрованием - обычным инструментом защиты для мессенджеров.

В феврале президент Signal Foundation Мередит Уиттакер заявила, что приложение Signal покинет Великобританию, если закон о безопасности в интернете будет вынуждать мессенджер ослабить защиту конфиденциальности.

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