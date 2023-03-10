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1 час назад

Samsung возобновляет продажи OLED-телевизоров в Южной Корее спустя 10 лет

FBM.ru

Компания Samsung Electronics снова выпустила OLED-телевизоры на корейском рынке в четверг, что является первой партией OLED-телевизоров, которые компания выпустила на корейском внутреннем рынке за последние 10 лет.

Samsung возобновила продажи OLED-телевизоров в Южной Корее
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Samsung Electronics ранее ушла с рынка OLED-телевизоров из-за его низкой рентабельности, в результате чего на корейском рынке OLED-телевизоров в настоящее время доминирует LG.

В последний раз Samsung запускала OLED-телевизоры в Южной Корее в 2013 году. Позже, из-за различных факторов, таких как технология OLED-телевизоров, доходность и прибыльность, компания решила уйти с рынка OLED-телевизоров. Samsung перешла на телевизоры Neo QLED в Южной Корее, которые представляют собой усовершенствованные версии на основе ЖК-дисплея.

Хотя Samsung является крупнейшим в мире поставщиком телевизоров, 60% OLED-телевизоров в мире производятся компанией LG.

OLED-телевизоры Samsung в Южной Корее доступны в трех размерах: 77 дюймов, 65 дюймов и 55 дюймов. Среди них 77-дюймовая OLED-модель стоит около 6000 долларов СШа.

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