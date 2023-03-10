В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
37 минут назад

WhatsApp пригрозил Великобритании уходом из страны в случае принятия нового закона

Газета.Ru

Мессенджер WhatsApp может прекратить свою работу в Великобритании из-за нового закона о безопасности в интернете. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно новому закону, власти могут заставить WhatsApp применить такую политику модерации, которую невозможно внедрить при наличии в сервисе сквозного шифрования, защищающего переписку пользователей. В случае отказа подчиняться мессенджер будет оштрафован.

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт выступил с резкой критикой закона, заявив о том, что сквозное шифрование нельзя ослабить в конкретных регионах мира. Более того, это было привело к снижению уровня безопасности всех пользователей сервиса.

«Все наши пользователи хотят безопасности — 98% наших пользователей находятся за пределами Великобритании, и они не хотят, чтобы ослабляли шифрование», — заявил Кэткарт, добавив, что приложению проще уйти из страны или быть заблокированным на ее территории, чем подчиниться новым требованиям.

С аналогичным мнением ранее выступила президент мессенджера Signal Мередит Уитакер, которая заявила, что сервис «на 100% точно покинет страну», если новый закон заставит его сканировать сообщения пользователей.

Глава WhatsApp призвал всех отказаться от Telegram

«Мы не будем снижать безопасность WhatsApp. Мы этого никогда не делали и уже смирились с тем, что нас блокируют в некоторых странах», — подытожил Кэткарт.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в WhatsApp появится функция самоудаления из групповых чатов.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий