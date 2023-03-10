Мессенджер WhatsApp может прекратить свою работу в Великобритании из-за нового закона о безопасности в интернете. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно новому закону, власти могут заставить WhatsApp применить такую политику модерации, которую невозможно внедрить при наличии в сервисе сквозного шифрования, защищающего переписку пользователей. В случае отказа подчиняться мессенджер будет оштрафован.

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт выступил с резкой критикой закона, заявив о том, что сквозное шифрование нельзя ослабить в конкретных регионах мира. Более того, это было привело к снижению уровня безопасности всех пользователей сервиса.

«Все наши пользователи хотят безопасности — 98% наших пользователей находятся за пределами Великобритании, и они не хотят, чтобы ослабляли шифрование», — заявил Кэткарт, добавив, что приложению проще уйти из страны или быть заблокированным на ее территории, чем подчиниться новым требованиям.

С аналогичным мнением ранее выступила президент мессенджера Signal Мередит Уитакер, которая заявила, что сервис «на 100% точно покинет страну», если новый закон заставит его сканировать сообщения пользователей.

«Мы не будем снижать безопасность WhatsApp. Мы этого никогда не делали и уже смирились с тем, что нас блокируют в некоторых странах», — подытожил Кэткарт.