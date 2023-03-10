В Китае обнаружили костяные коньки возрастом 3500 лет

В ходе археологических работ в западной части Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая найдены коньки возрастом 3500 лет. Их обнаружили в горной местности, которая, по словам учёных, могла быть родиной лыжного спорта, передаёт Live Science.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Артефакт находился в гробнице бронзового века, в руинах древнего города Гаотай, в 385 километрах к западу от региональной столицы Урумчи. Исследователи выяснили, что они были сделаны около 3500 лет назад.

Учёные заявили, что эти коньки являются древнейшими из когда-либо обнаруженных на территории КНР. Их лезвия были изготовлены из костей быков и лошадей с просверленными на обоих концах отверстиями. Эти отверстия могли использоваться для привязывания коньков к обуви, считают специалисты.

Древние лезвия имели очень широкую и плоскую режущую кромку, чем они значительно отличаются от современных заточенных лезвий. Однако, такой режущей кромки было достаточно для того, чтобы скользить по льду.