В Китае обнаружили костяные коньки возрастом 3500 лет

В ходе археологических работ в западной части Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая найдены коньки возрастом 3500 лет. Их обнаружили в горной местности, которая, по словам учёных, могла быть родиной лыжного спорта, передаёт Live Science.
Артефакт находился в гробнице бронзового века, в руинах древнего города Гаотай, в 385 километрах к западу от региональной столицы Урумчи. Исследователи выяснили, что они были сделаны около 3500 лет назад.
Учёные заявили, что эти коньки являются древнейшими из когда-либо обнаруженных на территории КНР. Их лезвия были изготовлены из костей быков и лошадей с просверленными на обоих концах отверстиями. Эти отверстия могли использоваться для привязывания коньков к обуви, считают специалисты.
Древние лезвия имели очень широкую и плоскую режущую кромку, чем они значительно отличаются от современных заточенных лезвий. Однако, такой режущей кромки было достаточно для того, чтобы скользить по льду.
Пока что эксперты не установили предназначение коньков. Возможно, это коньки охотника, а может, их использовали для путешествий.