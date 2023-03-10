В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
2 часа назад

GizmoChina: процессор Qualcomm Snapdragon Gen3 получит дополнительное вспомогательное ядро

Газета.Ruиещё 2

Новейший мобильный процессор Qualcomm Snapdragon Gen3 получит нетипичную компоновку ядер с дополнительным вспомогательным блоком. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на китайского инсайдера Digital Chat. Согласно новым слухам, Snapdragon Gen3, как и предыдущий Snapdragon Gen2, получит восемь ядер, но компоноваться они будут иначе. Если в Gen2 было одно производительное ядро (Cortex-X3 с частотой 3,36 ГГц), четыре вспомогательных (по два Cortex-A715 и Cortex-A710 с частотой 2,8 ГГц) и три энергоэффективных (Cortex-A510 с частотой 2,02 ГГц), то в Gen3 будет одно производительное ядро (Cortex-X4 с частотой 3,2 ГГц), пять вспомогательных (Cortex A720 с частотой 3 ГГц) и всего два энергоэффективных (Cortex-A520 c частотой 2 ГГц). Вместе с тем новый SoC получит графический ускоритель Adreno 750, новый модуль связи Qualcomm X75 5G, а также поддержку модулей внутренней и оперативной памяти типов UFS 4.1 и LPDDR 5 соответственно. GizmoChina пишет, что Snapdragon Gen3 будет производиться компанией TSMC на линиях типа N4P (представляет собой производство микросхем с топологией 4 нанометра нового поколения). Ожидается, что первый смартфон с процессором Snapdragon Gen3 появится на рынке в конце 2023 года. Вероятно, как и раньше, этим устройством станет новый флагман компании Xiaomi. Ранее "Газета.Ru" писала о том, что новый смартфон компании Nothing получит флагманский процессор прошлого поколения Snapdragon 8+ Gen 1.

Qualcomm представит новый процессор 17 марта
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Наука и техника,Qualcomm,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий