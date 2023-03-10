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1 час назад

Успехи Microsoft вынудили Apple пересмотреть свой подход к искусственному интеллекту

Ferra.ru

По данным тайваньского издания DigiTimes, знакомого с цепочкой поставок Apple, яблочная корпорация планирует «пересмотреть» свои разработки в области искусственного интеллекта.

Успехи Microsoft вынудили Apple пересмотреть свой подход к ИИ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Причиной изменений стали успехи Microsoft с ChatGPT и общим с растущим интересом к генеративному ИИ. Как сообщается, данная тенденция послужила причиной переоценки разработки технологий из этой области в таких гигантах, как Apple, Amazon и т.д.

В докладе DigiTimes говорится, что новая тенденция будет способствовать разработке процессоров следующего поколения, оптимизированных для работы с ИИ. Apple уже имеет значительное преимущество в этой области с точки зрения локальной обработки данных благодаря нейронному подпроцессору в Apple Silicon.

Но компании всё ещё только предстоит разработать программное обеспечение ИИ, чтобы в полной мере использовать его для создания контента и более глубокого понимания.

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