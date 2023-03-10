Успехи Microsoft вынудили Apple пересмотреть свой подход к ИИ

По данным тайваньского издания DigiTimes, знакомого с цепочкой поставок Apple, яблочная корпорация планирует «пересмотреть» свои разработки в области искусственного интеллекта.

Причиной изменений стали успехи Microsoft с ChatGPT и общим с растущим интересом к генеративному ИИ. Как сообщается, данная тенденция послужила причиной переоценки разработки технологий из этой области в таких гигантах, как Apple, Amazon и т.д.

В докладе DigiTimes говорится, что новая тенденция будет способствовать разработке процессоров следующего поколения, оптимизированных для работы с ИИ. Apple уже имеет значительное преимущество в этой области с точки зрения локальной обработки данных благодаря нейронному подпроцессору в Apple Silicon.