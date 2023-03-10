Аналитик рассказал, когда появится первый iPhone без выреза в дисплее

Apple не будет внедрять в смартфоны iPhone подэкранный сканер лица Face ID как минимум до линейки 2025 года, а может быть и дольше. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на слова известного аналитика Росса Янга.

Изначально Янг полагал, что первый iPhone с Face ID, размещенным под дисплеем, появится уже в 2024 году, однако теперь эта дата сдвинулась минимум на год вперед из-за «проблем с сенсорами». Если это окажется правдой, то первым iPhone с подэкранным Face ID может стать условный iPhone 17 Pro. Некоторые аналитики верят, что благодаря такому решению этот iPhone увидит свет без каких-либо вырезов в верхней части дисплея.

filipvabrousek/Twitter