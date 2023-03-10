В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
15 минут назад

Аналитик Янг рассказал, когда появится первый iPhone без выреза в дисплее

Газета.Ruиещё 2

Apple не будет внедрять в смартфоны iPhone подэкранный сканер лица Face ID как минимум до линейки 2025 года, а может быть и дольше. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на слова известного аналитика Росса Янга.

Аналитик рассказал, когда появится первый iPhone без выреза в дисплее
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Изначально Янг полагал, что первый iPhone с Face ID, размещенным под дисплеем, появится уже в 2024 году, однако теперь эта дата сдвинулась минимум на год вперед из-за «проблем с сенсорами». Если это окажется правдой, то первым iPhone с подэкранным Face ID может стать условный iPhone 17 Pro. Некоторые аналитики верят, что благодаря такому решению этот iPhone увидит свет без каких-либо вырезов в верхней части дисплея.

filipvabrousek/Twitter

Сообщается, что новый инсайд Янга противоречит материалу портала The Elec, который утверждал, что подэкранный датчик Face ID будет презентован уже в следующем году — в модели iPhone 16 Pro. Между тем, как отмечает MacRumors, Росс Янг обычно очень точен в своих прогнозах и сливах, поэтому эта технология, скорее всего, задержится еще на пару лет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий