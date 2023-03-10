В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
46 минут назад

Древнейшее упоминание о боге Одине нашли в датском кладе

Мир24

Ученые идентифицировали древнейшее письменное упоминание об Одине – верховном божестве скандинавского пантеона. Имя бога было указано на фрагменте золотого диска, найденного в западной Дании, сообщает The Guardian.

Древнейшее упоминание о боге Одине нашли в датском кладе
Фото: МИР 24МИР 24

Артефакт датируется V веком нашей эры. Он на 150 лет старше предыдущего старейшего изделия с именем Одина – броши второй половины VI века, найденной в южной Германии.

Диск был частью золотого клада, в который входили, в частности, медальоны размером с блюдца и римские монеты, переделанные в украшения. Находка получила название «клад Винделева» в честь расположенной рядом деревни.

Археологи полагают, что клад был зарыт примерно 1500 лет назад, чтобы спрятать ценности от врагов или задобрить богов. Руническая надпись на диске гласила «Он – человек Одина». Вероятно, она относилась к неизвестному нам королю или правителю.

Ученые отметили, что рунические надписи, тем более такие длинные, являются очень редкими. Такие находки позволяют лучше понять религию и общество прошедших веков. Известно, что скандинавы поклонялись множеству богов, каждый из которых обладал различными свойствами, сильными и слабыми сторонами. Так, Один считался покровителем воинов и поэзии. Как показали археологические находки, викинги верили, что боги обладают многими человеческими чертами и могут вести себя как люди.

Ранее сообщалось, что у поселения викингов в Германии нашли клад. Его возраст оценили в 800 лет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий