Древнейшее упоминание о боге Одине нашли в датском кладе

Ученые идентифицировали древнейшее письменное упоминание об Одине – верховном божестве скандинавского пантеона. Имя бога было указано на фрагменте золотого диска, найденного в западной Дании, сообщает The Guardian.

Фото: МИР 24 МИР 24

Артефакт датируется V веком нашей эры. Он на 150 лет старше предыдущего старейшего изделия с именем Одина – броши второй половины VI века, найденной в южной Германии.

Диск был частью золотого клада, в который входили, в частности, медальоны размером с блюдца и римские монеты, переделанные в украшения. Находка получила название «клад Винделева» в честь расположенной рядом деревни.

Археологи полагают, что клад был зарыт примерно 1500 лет назад, чтобы спрятать ценности от врагов или задобрить богов. Руническая надпись на диске гласила «Он – человек Одина». Вероятно, она относилась к неизвестному нам королю или правителю.

Ученые отметили, что рунические надписи, тем более такие длинные, являются очень редкими. Такие находки позволяют лучше понять религию и общество прошедших веков. Известно, что скандинавы поклонялись множеству богов, каждый из которых обладал различными свойствами, сильными и слабыми сторонами. Так, Один считался покровителем воинов и поэзии. Как показали археологические находки, викинги верили, что боги обладают многими человеческими чертами и могут вести себя как люди.