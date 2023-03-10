В России разработали проект умной системы теплообмена

Ученые из Северо-Кавказского федерального университета разработали проект умных систем теплообмена. Они обнаружили, что с помощью магнитного поля можно оказывать влияние на микроструктуру композитного материала, что изменяет его способность проводить тепло, сообщает Chemical Physics Letters.

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Ученые исследовали композит, или многокомпонентный материал, в котором микрочастицы с высокой теплопроводностью были распределены в среде с низким показателем теплопроводности. Эксперименты показали, что при увеличении количества теплопроводящих частиц в материале возникает непрерывная траектория протекания тепла.

Для достижения нужного результата структуру композитов изменили посредством магнитного поля. Под его воздействием магнитные наночастицы в композите упорядочивали частицы графита, и возникал эффект перколяции (протекание или непротекание субстанции через материал).

Ученые пришли к выводу, что, варьируя параметры магнитного поля, можно менять теплопроводность среды. такое свойство может быть полезно для систем, предназначенных для отведения либо передачи тепла от одного объекта к другому.