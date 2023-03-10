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1 час назад

Politico: Пентагон пытается воспроизвести "гаванский синдром" у хорьков и приматов

Газета.Ruиещё 2

Американское военное ведомство профинансировало эксперименты, целью которых является воспроизведение у животных так называемого "гаванского синдрома", пишет Politico со ссылкой на источники.

Politico: Пентагон пытается воспроизвести "гаванский синдром"
Фото: DepositphotosDepositphotos

В лабораториях пытаются выяснить, может ли "направленная энергия" и радиоволны вызвать у хорьков заболевание, от которого в последние годы страдали сотни американских госслужащих. "Гаванский синдром" проявляется в приступах тошноты, головной боли и головокружения. Для экспериментов над животными Пентагон выделил Университету $750 тыс.

Отмечается, что хорьки был выбраны, так как их мозг похож на человеческий. Также Минобороны США, по данным издания, провело эксперименты с воздействием импульсных радиочастот на приматов. Военные указали, что результаты таких исследований могут быть использованы для разработки методов лечения головного мозга. Зоозащитники осудили эксперименты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикацию СМИ о выводах США, что "гаванский синдром" не связан с действиями других стран.

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