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50 минут назад

Корабль США Crew Dragon с россиянкой Кикиной покинет МКС 11 марта

Елена Прошина

Пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, включая российскую космонавтку Анну Кикину, отстыкуется с Международной космической станции 11 марта. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на комментарий NASA.

Корабль США Crew Dragon с россиянкой Кикиной покинет МКС 11 марта
Фото: ТАССТАСС

Изначально планировалось, что экипаж Crew–5 покинет орбиту 9 марта, однако в назначенный день в районе посадки установились неблагоприятные погодные условия. В связи с этим отстыковку было решено перенести.

Как сообщает NASA, по новому расписанию Crew Dragon покинет орбиту 11 марта. Отстыковка состоится в 02.05 (10.05 мск).

Если в назначенную дату не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, капсула корабля приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды в субботу в 21.19 по времени Восточного побережья США (05.19 мск в воскресенье 12 марта).

Издание уточняет, что вместе с россиянкой Анной Кикиной в составе членов экипажа числятся американцы Никол Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Все космонавты прибыли на станцию в октябре 2022 года на корабле Crew Dragon.

После отстыковки на станции останутся космонавты Андрей Федяев, Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев, американцы Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт NASA Фрэнк Рубио и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

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