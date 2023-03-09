Астрономы нашли возможный аналог Солнечной системы

Международная группа космологов обнаружила пару планет, поразительно похожих на Нептун и Юпитер. Более того, исследование показало, что они вращаются вокруг звезды, похожей по своим характеристикам на наше Солнце.
Исследование опубликовано на сервисе препринтов arXiv, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Открытие было сделано в рамках международного исследовательского проекта по поиску внеземной жизни. Причем участники данного проекта берут за основу нашу Солнечную систему. Они напоминают, что Земля не является единственной планетой, в Солнечной системе имеется еще семь планет, которые могли сыграть свою роль в появлении и развитии жизни.
Предыдущие исследования также показали, что крупные планеты типа Юпитера действительно могут оказывать влияние на развитие жизни. Дело в том, что они обладают мощной гравитацией, и это силовое поле фактически защищает соседние планеты от астероидных ударов, отклоняя орбиту таких тел. Кроме того, возможно, именно Юпитер в древности "отогнал" к Солнцу достаточно мелких космических тел, из которых затем образовалась Земля.
В рамках нового исследования ученые искали системы, похожие на нашу собственную. И, похоже, потенциальный аналог им удалось найти. В своей работе они описывают планетную систему звезды под названием HIP 104045, которая расположена всего в 175 световых годах от Земли. Это очень близко, по космическим меркам. Было установлено, что вокруг указанной звезды вращаются как минимум две планеты, схожие по своим параметрам с некоторыми планетами в нашей Солнечной системе.
В частности, ученым они напомнили Юпитер и Нептун. Правда, обнаруженные миры пусть не по размеру, но по массе отличаются от соседей Земли. Так, одна из вновь открытых планет весит примерно вдвое меньше Юпитера, а масса другой, напротив, в 2,5 раза превышает массу Нептуна. Тем не менее, ученые отмечают, что землеподобные планеты встречаются гораздо чаще, чем планеты, похожие на Юпитер и Нептун.
Поэтому, по их мнению, имеет смысл искать звездные системы с планетами, подобными Нептуну и Юпитеру, а затем проверять, имеются ли в таких системах планеты, похожие на Землю. Они также предполагают, что система HIP 104045 может стать базисом для таких наблюдений. Например, ученые выяснили, что сама звезда HIP 104045 очень похожа на наше Солнце. Она примерно такого же возраста, что и наше светило, и обладает примерно такими же размером и светимостью. Следовательно, сама эта система представляет собой возможный аналог нашей Солнечной системы.