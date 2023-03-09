Астрономы нашли возможный аналог Солнечной системы

Международная группа космологов обнаружила пару планет, поразительно похожих на Нептун и Юпитер. Более того, исследование показало, что они вращаются вокруг звезды, похожей по своим характеристикам на наше Солнце.

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Исследование опубликовано на сервисе препринтов arXiv, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Открытие было сделано в рамках международного исследовательского проекта по поиску внеземной жизни. Причем участники данного проекта берут за основу нашу Солнечную систему. Они напоминают, что Земля не является единственной планетой, в Солнечной системе имеется еще семь планет, которые могли сыграть свою роль в появлении и развитии жизни.

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Предыдущие исследования также показали, что крупные планеты типа Юпитера действительно могут оказывать влияние на развитие жизни. Дело в том, что они обладают мощной гравитацией, и это силовое поле фактически защищает соседние планеты от астероидных ударов, отклоняя орбиту таких тел. Кроме того, возможно, именно Юпитер в древности "отогнал" к Солнцу достаточно мелких космических тел, из которых затем образовалась Земля.

В рамках нового исследования ученые искали системы, похожие на нашу собственную. И, похоже, потенциальный аналог им удалось найти. В своей работе они описывают планетную систему звезды под названием HIP 104045, которая расположена всего в 175 световых годах от Земли. Это очень близко, по космическим меркам. Было установлено, что вокруг указанной звезды вращаются как минимум две планеты, схожие по своим параметрам с некоторыми планетами в нашей Солнечной системе.

В частности, ученым они напомнили Юпитер и Нептун. Правда, обнаруженные миры пусть не по размеру, но по массе отличаются от соседей Земли. Так, одна из вновь открытых планет весит примерно вдвое меньше Юпитера, а масса другой, напротив, в 2,5 раза превышает массу Нептуна. Тем не менее, ученые отмечают, что землеподобные планеты встречаются гораздо чаще, чем планеты, похожие на Юпитер и Нептун.